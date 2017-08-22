برلين: يجب دعم الأتراك “ذوي العقلية الديمقراطية”

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، الثلاثاء، إن برلين وباقي أوروبا يجب أن تدعم أغلبية الأتراك “ذوي العقلية الديمقراطية” الذين لم يدعموا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصعيد لموقف ألمانيا حيال أنقرة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن غابرييل قوله، في اجتماع في منطقة سارلاند في غرب البلاد: “أكثر من نصف البلاد ذوي عقلية ديمقراطية ولا يدعمونه”.

وأضاف “أعتقد أن الكثير في تركيا يعتمدون على أوروبا وألمانيا لدعم الديمقراطية التركية”.

وتأتي تصريحات غابرييل خلال تجمع انتخابي للحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه وسط تدهور العلاقات بين الحليفين في حلف شمال الأطلسي، عقب تصريح لأردوغان حث فيه الأتراك الألمان على مقاطعة الأحزاب الألمانية الرئيسية في انتخابات الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن تغضب هذه التصريحات تركيا بعد أن سبقها قول أردوغان لغابرييل أن “يلزم حده”، ووصفه الأحزاب الرئيسية في ألمانيا بأنها “أعداء لتركيا”.