برشلونة يتم “الصفقة المنتظرة”

أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نادي برشلونة الإسباني أتم التعاقد أخيرا من اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي، من نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ووفقا للصحيفة، كلفت الصفقة النادي الكتلوني 150 مليون يورو، لتصبح ديمبيلي (20 عاما) بذلك ثاني أغلى لاعب في تاريخ انتقالات كرة القدم.

وسيقوم برشلونة بدفع مبلغ 120 مليون يورو مقدما، بالإضافة إلى 30 مليون يورو تقسم على شكل “زيادات”، وفق أداء اللاعب.

وأمضى برشلونة الأسابيع الماضية في مفاوضات عديدة مع نادي بوروسيا دورتموند للحصول على النجم الفرنسي، لتعويض رحيل البرازيلي نيمار.

ويذكر أن دورتموند قام بشراء اللاعب الفرنسي بمبلغ 15 مليون يورو من نادي رين الفرنسي الصيف الماضي.