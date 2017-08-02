بدء إعفاء مواطني 9 دول عربية من تأشيرة الشرق الروسي

مع بداية شهر أغسطس بدأت روسيا تطبيق قرار يعفي السياح ورجال الأعمال من 18 بلدا بينها 9 عربية، من تأشيرة الدخول إلى أقصى شرق البلاد.

وكان رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف أعلن ذلك القرار في أبريل الماضي، قائلا إن الراغبين في زيارة أقصى شرق روسيا، لن يحتاجوا من الآن فصاعدا إلى استصدار تأشيرات، إذ سيكون بوسعهم الدخول بعد ملء استمارة بيانات بسيطة على الإنترنت، حسبما ذكرت وكالة “تاس” الروسية.

وتشمل الدول المعفية من التأشيرة إلى شرق روسيا عدة بلدان عربية؛ هي الإمارات والبحرين وقطر وتونس والمغرب والجزائر والسعودية وعمان والكويت.

فضلا عن ذلك تضم القائمة كلا من بروناي وإيران والهند وكوريا الشمالية والمكسيك وسنغافورة وتركيا واليابان.

وتراهن روسيا من خلال قرارها على جلب المزيد من السياح إلى منطقتها الشرقية، أما الدخول إلى موسكو وباقي المناطق الروسية فيستلزم التأشيرة المعتادة.