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بالتعاون مع “RIGHT TO PLAY” ومدارس المبادئ العلمية ” جمعية الأرج الخيرية” تنظم يوم فرح للأطفال اللاجئين السوريين

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sama sa

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