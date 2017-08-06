بالتعاون مع “RIGHT TO PLAY” ومدارس المبادئ العلمية ” جمعية الأرج الخيرية” تنظم يوم فرح للأطفال اللاجئين السوريين

عمان – إياد أبو شوك

أقامت جمعية الأرج الخيرية بالتعاون مع منظمة “الحق في اللعب” (RIGHT TO PLAY) يوم فرح ومرح للأطفال السوريين والأردنيين في مدارس المبادئ العلمية. ونوه الأستاذ محمد التركماني ،رئيس جمعية الأرج الخيرية، إلى أن هذا اليوم هو يوم فرح ومرح أقيم للأطفال السوريين خصوصا لتخفيف معناتهم جراء تبعات اللجوء التي يعايشونها، وما لها من انعكاسات نفسية واجتماعية يتعرضون لها خلال مجريات حياتهم اليومية.

وسعينا من خلال تنظيم يوم الفرح هذا إلى غرس قيم التعاون والتعارف بين الأطفال، لأنه من الضروري تعزيز مبدأ التعاون وقيم التشارك والفاعلية الإيجابية في نفوسهم، لما لها من ضرورات نفسية وانعكاسات سلوكية على شخصياتهم ذاتيًا واجتماعيًا؛ للحد من شعورهم بالغربة والانطوائية التي تعد أسوأ تبعات اللجوء النفسية والمجتمعية.

كما أضاف التركماني: “وقد جاء تنظيم هذا اليوم انطلاقًا من رسالتنا في التفاعل مع المجتمع المدني ،وإدراكنا نحن جمعية الأرج الخيرية لواجبنا بأن نكون عونًا للاطفال وان نقودهم الى طريق التقدم و النجاح. وفي نهاية الحفل قام السيد نهاد الملازم ،رئيس مجلس إدارة مدارس المبادئ العلمية، بتوزيع الميداليات على الطلبة المشاركين.