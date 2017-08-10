انخفاض درجات الحرارة وأجواء صيفية اعتيادية

عمان – تنخفض درجات الحرارة نهار اليوم ويصبح الطقس صيفيا اعتياديا الى حار نسبي مع ارتفاع نسب الرطوبة، ويبقى حارا في المناطق المنخفضة والصحراوية.

وأفاد موقع “طقس العرب”، أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط عصرا، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تكون الأجواء معتدلة ورطبة نسبيا ليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، شرق عمان: من 34 الى 22، غرب عمان: من 32 الى 20، إربد: من 34 الى 22، جرش: من 33 الى 24، السلط: من 29 الى 21، عجلون: من 34 الى 20، الزرقاء: من 37 الى 23، المفرق: من 37 الى 20، مادبا: من 35 الى 18، الكرك: من 30 الى 22، الطفيلة: من 30 الى 22، معان: من 39 الى 21، العقبة: من 42 الى 30 والبحر الميت: من 39 الى 32.

وتوقع “طقس العرب”، أن يكون الطقس صيفيا اعتياديا نهار غد، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.