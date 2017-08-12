اليابان تتأهب لصواريخ كوريا الشمالية

نشرت اليابان بطارية من طراز باتريوت في أجزاء من غرب البلاد، لتعزيز منظومة الدفاع الصاروخي في المناطق التي قالت كوريا الشمالية إن صواريخها ستمر فوقها قبل أن تسقط قرب جزيرة غوام الأميركية.

وتشمل هذه المناطق هيروشيما وشيمان وكوتشي، والتي حددتها بيونغيانغ بالاسم ضمن المسار الذي وضعته في خطتها لإطلاق صواريخ بالقرب من غوام.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأن تبذل حكومته قصارى جهدها لحماية المواطنين. وتصاعدت الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وتشتد التوترات بشكل شبه يومي في حين تخشى اليابان أن تسقط تلك الصواريخ، في حالة إطلاقها، فوق أراضيها سواء كان الأمر متعمدا من جانب كوريا الشمالية أو عن طريق الخطأ.