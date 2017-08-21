النيل الأزرق والأبيض يدفعان السودان لدق ناقوس الخطر

حذرت وزارة الري والموارد المائية في السودان، الاثنين، سكان الخرطوم وباقي الولايات من مخاطر حدوث “فيضانات خطرة”، بعد أن بلغ “منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض أعلى مستوى منذ قرون”.

وتشكل العاصمة السودانية الخرطوم ملتقى النيل الأزرق الذي تتدفق مياهه من أثيوبيا والنيل الأبيض. ويشكل الرافدان نهر النيل، الذي يعبر السودان ثم مصر.

وقالت الوزارة إن “منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض تتزايد، وبلغت اليوم أعلى مستوى لها منذ قرن في الخرطوم عند 17,14 مترا”، مضيفة أنها تتوقع أن يرتفع منسوب المياه أكثر.

ودعت سكان الخرطوم وباقي الولايات إلى الحيطة والحذر، حيث يتوقع حدوث فيضانات في اليومين القادمين إثر ارتفاع منسوب المياه بسبب هطول امطار غزيرة في أثيوبيا.

ويواجه السودان سنويا فيضانات كبيرة، وكانت فيضانات 2013 أوقعت 50 قتيلا، وكانت الأسوأ التي تشهدها العاصمة السودانية منذ 25 عاما.

وقالت فرانس برس إن نحو 100 شخص لقوا مصرعهم العام الماضي، في مناطق متفرقة من السودان إثر فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة دمرت آلاف المساكن.