النتائج الأولية غير الرسمية لانتخابات المجالس البلدية واللامركزية

بدأت عمليات الفرز لانتخابات المجالس البلدية واللامركزية عقب إغلاق صناديق الاقتراع في جميع محافظات المملكة.
وتاليا النتائج الاولية غير الرسمية لعمليات الفرز:
الجيزة:
فوز طايع سند المسلم رئيس بلدية العامرية / لواء الجيزة
وفوز تركي سامي مثقال الفايز برئاسة بلدية الجيزة الجديدة
فوز احمد مفلح عيد السلايطة برئاسة بلدية ام الرصاص / لواء الجيزة
مجلس أمانة عمان:
نتائج أولية تظهر فوز وسام الربيحات عن منطقة المدينة في مجلس أمانة عمان
عجلون:
فوز المهندس حسن الزغول برئاسة بلدية عجلون الكبرى ونور بني نصر برئاسة بلدية كفرنجة الجديدة.
فوز فخري المومني بلدية الجنيد
فوز أحمد دقناس عنيزات بلدية العيون
فوز ابراهيم الغرايبة بلدية الشفا
الكرك:
طايل المجالي رئيسا لبلدية شيحان بلواء القصر.
ومحمد صالح الصرايرة رئيسا لبلدية مؤتة والمزار الجنوبي
علي حماد القراله رئيسا لبلدية عي
حمزة يوسف الطراونه رئيسا لبلدية مؤاب
فوز يوسف العمرو برئاسة بلدية طلال الجديدة لقرى العمرو
سلامة اللصاصمة رئيسا لبلدية عبدالله بن رواحة بلواء فقوع
إربد:
فوز فائق بني عواد برئاسة غرب إربد
فوز مروان حامد عبيدات برئاسة بلدية الكفارات
فوز أحمد فريد العلاونة برئاسة بلدية الطيبة الجديدة في إربد
فوز فخري ابو محفوظ برئاسة بلدية معاذ بن جبل
وشوكت الصقور برئاسة بلدية شرحبيل
وعبدالله الغزاوي برئاسة بلدية طبقة فحل
فوز حسين ابو الشيح برئاسة بلدية الرمثا
الطفيلة:
فوز الدكتور عودة السوالقة في بلدية الطفيلة
فوز سليمان فرحان الخوالدة برئاسة بلدية القادسية
فوز إبراهيم ابو جفين برئاسة بلدية الحسا
فوز غسان الحجايا برئاسة بلدية الأبيض
جرش:
فوز الدكتور علي قوقزه برئاسة بلدية جرش الكبرى
فوز محمود الخوالدة برئاسة بلدية باب عمان
فوز فيصل الظواهري برئاسة بلدية المعراض