المومني: وجود أي ميليشيات طائفية على حدود المملكة أمر غير مقبول

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إن وجود أي ميليشيات طائفية على حدود المملكة أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق.

وأضاف المومني في مؤتمر صحفي عقد مساء الأحد في دار رئاسة الوزراء إننا نعتبر هذا الوجود تهديداً استراتيجياً وسنتخد الإجراءات الضرورية لنتأكد من أمن واستقرار حدودنا.

وأكد المومني أن الأردن يعتبر ذلك أمراً مرفوضاً ولن يقبل بوجود ميليشيات على حدوده، “ونؤكد أن دول إقليمية تعتبر هذا الأمر أكثر خطورة مما يعتبره الأردن وهنالك مجتمع دولي ودول عظمى تنظر بنفس الخطورة التي ينظر إليها الأردن نحو هذا الأمر”.

وقال إن أمن واستقرار حدودنا أمر مهم وهنالك مصالح إقليمية وعالمية مرتبطة بأن لا تقترب ميليشيات طائفية على حدودنا.

وحول التقارير التي تتحدث عن سيطرة القوات السورية على الحدود الجنوبية المومني ” من المبكر الحكم على هذه التقارير فلم ترد أي معلومات من الميدان، وبكون التقارير لم تبين مستوى القرب ويجب أن نتعامل مع هذه التقارير”.

وكشف الوزير عن اجتماع سيعقد يوم غد لبحث الموضوع قائلاً أنه تتم متابعة هذه التقارير “ولا نستطيع أن نستند لها وغداً يوجد اجتماع مهم بخصوص هذا الموضوع”.

وحول فتح المعابر اوضح المومني ” فتح المعبر مصلحة مشتركة لسوريا والاردن، ونريد ان نكون متأكدين أن الامور الامنية تسير بالاتجاه الصحيح في سوريا ليس فقط المعبر وايضاً الطريق الدولي فيما بعد المعبر”.