“المستقلة للانتخاب” تلغي الانتخابات في الموقر

قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إلغاء الانتخاب في بعض الدوائر الانتخابية في البادية الوسطى / منطقة الموقر بحسب رئيس المجلس خالد الكلالدة ، وذلك بعد تعرض صناديق اقتراع فيها الى العبث والتكسير.

واوضح الكلالدة ان العبث الذي يؤثر بالضرورة على نتيجة الانتخابات جرى من قبل خارجين على القانون ، والحق اضرارا في 7 صناديق من اصل 10 تم التحفظ عليها في ثلاث دوائر في منطقة الموقر ، اذ شمل العبث بأوراق الاقتراع وانتهاكها ،والاعتداء على الصناديق وتحطيمها ، فضلاً عن تهديد اعضاء لجان الانتخاب .

وقال ان مجلس مفوضي الهيئة قرر الغاء الانتخاب واعادة الاقتراع في المجالس المحلية للموقر وام بطمة والحاتمية والحنيفية ،اضافة الى الدائرة 28 لمجالس المحافظات بالعاصمة عمان (منطقة بلدية الموقر) ، وذلك في وقت يحدد لاحقا ، وتبليغ وزير البلديات لاتخاذ المقتضى القانوني.

وتجيز المادة 55 ومن قانون البلديات والمادة 30 من قانون اللامركزية للهيئة الغاء نتائج الانتخاب في اي من مراكز الاقتراع او الفرز في حال وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز من شأنه التأثير في النتائج الأولية للانتخابات ، وأن تتم إعادة عملية الاقتراع أو الفرز أو كليهما في الوقت والكيفية التي تراها الهيئة مناسبة.