المستشار الالماني السابق: ميركل تجاهلت واجباتها لتقضي إجازتها

اتهم المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر خليفته أنغيلا ميركل، بتجاهل واجبات منصبها بالذهاب في عطلة بدلا من أن ترأس محادثات بشأن انبعاثات المركبات التي تعمل بوقود الديزل، تهدف إلى تحسين سمعة قطاع صناعة السيارات الحيوي.

ويتقدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبيل الانتخابات المقررة يوم 24 سبتمبر. لكن حكومتها تعرضت لضغوط متزايدة لعدم بذل ما فيه الكفاية للحد من التلوث الذي تسببه المركبات بعد فضيحة انبعاثات ولقربها الشديد من صناع السيارات.

وفي “قمة الديزل” في برلين 2 أغسطس، عندما كانت ميركل تقضي عطلة مدتها ثلاثة أسابيع، اتفق ساسة وصناع سيارات على تغيير برمجيات محركات 5.3 مليون سيارة تستخدم وقود الديزل.

لكن المدافعين عن البيئة رفضوا الخطة باعتبارها جاءت متأخرة وغير كافية لتحقيق المطلوب. وطرحت هذه الخطة بعد نحو عامين من اعتراف شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات بالغش في اختبارات أميركية على انبعاثات وقود الديزل.

وقال شرودر المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي والذي خلفته ميركل بعد انتخابات فازت فيها بفارق ضئيل في عام 2005 في حديث لصحيفة بليك السويسرية الشعبية نشر اليوم “لا أريد أن أفسد عطلة أحد. لكنني كنت لأتحمل المسؤولية هنا. فهذا أمر في غاية الأهمية”.

وكان الوزراء يخشون إغضاب أصحاب 15 مليون سيارة تعمل بوقود الديزل وإلحاق الضرر بالصناعة التي تعد أكبر قطاع للتصدير في البلاد، ويوفر نحو 800 ألف فرصة عمل. وفي الاجتماع الذي عقد هذا الشهر امتنع الساسة عن المطالبة بتعديلات ميكانيكية مكلفة على المحركات وأنظمة العادم بهذه السيارات.

وقال شرودر العضو السابق في مجلس الاستشاريين بشركة فولكسفاغن إنه لو كان في مكان ميركل لاتخذ موقفا أكثر صرامة.