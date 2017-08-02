الفيصلي يبلغ نهائي “العرب” من بوابة الأهلي المصري

تغلب الفيصلي الأردني على الأهلي المصري، مستغلا أخطاء بطل مصر في الشوط الأول ليتفوق 2-1 ويبلغ نهائي البطولة العربية للأندية لكرة القدم الأربعاء.

وتفوق الفيصلي 1-صفر على الأهلي في الجولة الافتتاحية لدور المجموعات في استاد السلام بالقاهرة الشهر الماضي، ثم أوقعت القرعة الفريقين في مواجهة أخرى بالدور قبل النهائي في استاد برج العرب بالإسكندرية الأربعاء.

وباغت الفيصلي منافسه صاحب الضيافة بهدفين في غضون 11دقيقة بالشوط الأول، ليحقق الانتصار وينتظر ملاقاة الترجي التونسي، أو الفتح الرباطي المغربي في النهائي الأحد المقبل.

وافتتح السنغالي دومينيك ميندي التقدم للفيصلي من ضربة رأس، بعد تمريرة عرضية من عدي زهران في الدقيقة 26 .وسجل أحمد فتحي الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بعدما اصطدمت الكرة بقدمه إثر تسديدة زهران في الدقيقة 37.