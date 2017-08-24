“الغاضب” رونالدو قد يغادر ريال مدريد بعد اسبوع

قالت مصادر مقربة من كريستيانو رونالدو، إن أفضل لاعب كرة قدم في العالم قد يغادر ريال مدريد الإسباني بنهاية شهر أغسطس الجاري.

ونقلت صحيفة “إلبايس” الإسبانية عن مصادر قالت إنها قريبة من اللاعب صاحب الـ 32 عاما، قولها: “حتى الآن هو يركز في اللعب. هو غاضب بشأن إيقافه 5 مباريات لكنه يعمل بجد مع الفريق”.

وأضافت المصادر التي لم تسمها الصحيفة: “لكننا لا يمكن أن نضمن إن كان سيبقى أم سيرحل. سنرى ماذا سيحدث من الآن حتى 31 أغسطس” موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

والثلاثاء قالت المحكمة الإدارية الرياضية في إسبانيا إنها رفضت استئناف النجم البرتغالي على قرار إيقافه 5 مباريات، بسبب دفعه الحكم خلال مباراة ذهاب كأس السوبر المحلية أمام برشلونة.

وعبّر رونالدو (32 عاما) بالفعل عن استيائه من رفض استئنافه الأخير، وقال على “تويتر” إنه “قرار جديد غير مفهوم”، وإنه “ظلم”.

وطرد رونالدو في مباراة السوبر التي فاز فيها ريال مدريد على غريمه في معقله “كامب نو” 3-1، وعوقب بالإيقاف 5 مباريات امضى منها اثنتين في إياب الكأس نفسها (2-صفر)، والمرحلة الأولى من الدوري ضد ديبورتيفو لا كورونيا (3-صفر).

وبقي أمام رونالدو تنفيذ العقوبة في 3 مباريات في الدوري ضد فالنسيا وليفانتي وريال سوسيداد، لكن بإمكانه المشاركة في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في 12 أو 13 سبتمبر المقبل.

ويعد تثبيت العقوبة بحق رونالدو ضربة موجعة لريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي عبر عن “انزعاجه” من العقوبة، معتبرا أنها “لا تتناسب مع حركة اللاعب والخطأ الناجم عنها”.