العبادي يرد على الصدر: ميليشيات الحشد لن تحل

أكد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن ميليشيات الحشد الشعبي لن تحل وستبقى تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات العبادي ردا على تصريحات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، طالب فيها حصر السلاح بيد الدولة العراقية والحد من نفوذ الميليشيات.

وحذر العبادي، في كلمته خلال مهرجان “فتوى النصر” الذي أقامته فرقة “العباس” القتالية، إحدى فصائل الحشد الشعبي، ممن وصفهم بأنهم “يحاولون زرع التفرقة”، قائلا “على الجميع ألا يستمع إلى الأصوات النشاز، فلن نسمح لهؤلاء بإعادتنا إلى المربع الأول”.

وأضاف “يوجد تلاحم بين الشعب وقواتنا الأمنية والدولة”. وتابع بالقول إن “الحشد لن يحل وسيبقى تحت قيادة الدولة والمرجعية الدينية”.

وكان مقتدى الصدر قال، في كلمة لأنصاره بعد دعوتهم للتظاهر ضد قانون الانتخابات والفساد، إن السلاح “يجب أن يكون بيد الدولة حصرا”.

ودعا الصدر العبادي إلى “دمج العناصر المنضبطة من الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة”.