العايد: اتصالات مكثفة للإفراج عن موقوفي الفيصلي في مصر

أكد السفير الأردني في مصر، علي العايد، اليوم الاثنين، أنه تم الاتصال بشكل مكثف مع معظم الجهات المعنية في مصر وعلى أعلى المستويات لضمان الإفراج عن 38 مشجعا لفريق الفيصلي بعد أن أوقفتهم السلطات المصرية ليل الأحد الاثنين، في أعقاب المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية بين الفيصلي ونادي الترجي التونسي، فيما رجح مصدر مطلع أن يتم الإفراج عن هؤلاء الموقوفين خلال اليوم.

وقال العايد إنه وكادر السفارة متواجدون باستمرار في مديرية أمن الاسكندرية بعد أن احتُجز المشجعون في قسم شرطة باب شرق في الاسكندرية، مشيرا إلى أنه وكادر السفارة قاموا بزيارة الموقوفين والاطمئنان على أوضاعهم، ومؤكدا في الوقت ذاته أن جميع الأردنيين هناك بخير وإن لا إصابات في صفوف المشجعين.

وكان حكم المباراة المصري، إبراهيم نور الدين، ارتكب أخطاء تحكيمية عدة ضد فريق الفيصلي تسبب إحداها بإحراز فريق الترجي التونسي هدف الفوز في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما أثار أعمال شغب خلال وعقب المباراة.