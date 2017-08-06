العالم يترقب “القمر الدموي”

سما الاردن – يترقب سكان الكرة الأرضية، الاثنين، ظاهرة فلكية نادرة تسمى “القمر الدموي”، إذ سيظهر القمر بشكل كامل، وسيكتسي لونا مائلا للأحمر على مدى بضعة أيام.

ويعرف هذا القمر، الذي سيكون في ذروته عند الساعة (02:12) مساء فوق أجزاء من الولايات المتحدة، باسم “القمر الحفش”، نسبة إلى سمكة الحفش، التي يكون صيدها سهلا في هذا التوقيت من السنة.

كما سيكون “القمر الدموي” مرئيا بوضوح في المنطقة العربية نظرا لصفاء الأجواء في هذه الأيام الصيفية.

وقد أطلقت قبائل الصيد في الولايات المتحدة على بدر شهر أغسطس هذا الاسم؛ لتوافر هذا النوع من الأسماك “سمك الحفش” بكميات كبيرة خلال هذا الشهر.

وكان يطلق عليه عند السكان الأصليين للولايات المتحدة –الذين كانوا يعرفون الفصل تبعا للتقويم القمري- أسماء أخرى مثل، “قمر الذرة الخضراء” و”قمر الحبوب”، و”القمر الأحمر”، بسبب ميل لونه إلى الأحمر.

وقد دأبت العادة على إطلاق أسماء عدة على القمر، من بينها القمر الذئب في يناير، قمر الثلج في فبراير، قمر الدودة في مارس، القمر الوردي في أبريل، قمر الزهرة في مايو وقمر الفراولة في يونيو.