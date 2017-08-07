الصفدي يؤكد استمرار الجهود للإفراج عن موقوفي الفيصلي

أكد وزير وزير الخارجية، أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، عبر موقع التواصل “تويتر”، استمرار الجهود والاتصالات المكثفة مع السلطات المصرية للإفراج عن 38 مشجعا لفريق الفيصلي بعد أن أوقفتهم السلطات المصرية ليل الأحد الاثنين، في أعقاب المباراة النهائية لبطولة الأندية العربية بين الفيصلي ونادي الترجي التونسي.

كما أكد السفير الأردني في مصر علي العايد ، أنه تم الاتصال مع معظم الجهات المعنية في مصر وعلى أعلى المستويات لضمان الإفراج عن الموقوفين، مشيرا إلى أنه وكادر السفارة متواجدون باستمرار في مديرية أمن الاسكندرية بعد أن احتُجز المشجعون في قسم شرطة باب شرق في الاسكندرية، وأنهم قاموا بزيارة الموقوفين والاطمئنان على أوضاعهم.

وقال العايد إن جميع الأردنيين هناك بخير وإن لا إصابات في صفوف المشجعين الأردنيين.

إلى ذلك، رجح مصدر مطلع أن يتم الإفراج عن هؤلاء الموقوفين خلال اليوم.

وكان حكم المباراة المصري، إبراهيم نور الدين، ارتكب أخطاء تحكيمية عدة ضد فريق الفيصلي تسبب إحدها بإحراز فريق الترجي التونسي هدف الفوز في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ما أثار أعمال شغب خلال وعقب المباراة.