الصراف: جيش لبنان ليس خاضغا لفريق سياسي

قال وزير الدفاع اللبناني، يعقوب الصراف، إن الجيش مؤسسة مستقلة تكلف بقرار سياسي، ولكن لها حق تحديد الساعة والمكان والزمان والأسلوب والإمكانيات اللازمة لأي معركة، وليس لأي فريق سياسي الحق بالضغط على الجيش.

وقال في مؤتمر صحفي “في عيد الجيش لا يمكنني إلا أن أصر وأؤكد أن المعركة في عرسال بدأت منذ أن خطف أول عسكري وتنتهي حين يتحرر كل شبر من الأرض ويحرر كل عسكري مخطوف”.

وأضاف الصراف أن معركة عرسال وغيرها من المناطق المحيطة، بدأت منذ أربع سنوات، وأن تكثيف حدة القصف والمواجهات أو تخفيفها، ليست بالضرورة إعلان بدء المعركة.

وعن العسكريين التسعة المخطوفين لدى داعش، قال الصراف إن الخوف على مصيرهم عنصر أساسي في كل ما يحصل، ولكن إن لم يفرض ضغط لإعادة فتح المفاوضات، فلن يتمكن الجيش من استرجاع العسكريين المخطوفين.