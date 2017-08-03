الشرعية تستعيد “عزان” بدعم من التحالف العربي

سيطرت قوات النخبة المنضوية تحت لواء قوات الشرعية في اليمن، على عزان ثاني أكبر مدن محافظة شبوة جنوبي البلاد، بعد أن طردت عناصر القاعدة منها، وفق ما أفاد مراسلنا الخميس.

ودخلت القوات المدينة تحت غطاء جوي من التحالف العربي، بعد أن تلقت تدريبات من قواته في المكلا.

وجاء هجوم النخبة الشبوانية على معاقل التنظيم الإرهابي في عزان ضمن جهود مكافحة الإرهاب الدولي.

وانتشرت القوات في المقرات الأمنية والعسكرية في المدينة ونصبت نقاط تفتيش في الشوارع لتثبيت الأمن والاستقرار، فيما توجهت قوات أخرى نحو مديرية حبان في المحافظة ذاتها.

وتمكنت النخبة الشبوانية أيضا من تطهير مدن عتق والعقلة وعتق، بإسناد من قوات التحالف.

ولاقى جنود النخبة ترحيبا من قبل أهالي مدن شبوة بعد طرد الإرهابيين الذين فروا باتجاه غير معلوم.

وباشرت قوات النخبة في المساهمة في الأعمال الإنسانية والإغاثية، وسارعت إلى تأمين خطوط النفط والغاز في محافظة شبوة.

وكان مسلحو القاعدة شنوا مساء الأربعاء هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة استهدفت ثكنة عسكرية تابعة لقوات النخبة في مديرية رضوم بشبوة أعقبه هجوم مسلح، ما أدى إلى مقتل 7 جنود وجرح 8 آخرين فيما قتل 3 من المهاجمين.