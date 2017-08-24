السيسي يترأس أول اجتماع لمجلس “مكافحة الإرهاب”

ترأس الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي، الخميس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمكافحة الارهاب، الذي يهدف إلى صياغة “استراتيجية وطنية شاملة” لمواجهة الإرهاب والتطرف من كافة الجوانب.

وقال مصدر مصري مسؤول إن انعقاد الاجتماع الأول يأتي لإصدار القرارات والإجراءات اللازمة لمكافحة التطرف، فضلا عن تعزيز مشاركة كافة أطياف المجتمع فى التعامل مع ظاهرة الإرهاب، وتطوير الخطط الأمنية لمواجهة الخطر الناجم عنها.

ويضم المجلس فى تشكيلته، رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية، بالإضافة لرئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

كما يضم المجلس عددا من الشخصيات العامة، وكافة الوزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات الدولة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.