الذهب يهبط لأدنى مستوى في أسبوعين

هبط الذهب لأدنى مستوياته في أسبوعين، الثلاثاء، مع تحول الدولار للصعود بعد بيانات عن الوظائف الأميركية جاءت أفضل من المتوقع، بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع لمزيد من الدلالات على وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.1 في المئة إلى 1255.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1809 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع إلى 1251.01 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ 26 يوليو، ومتجاوزا بقليل المتوسط المتحرك في 50 يوما.

وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1262.60 دولار للأوقية.

وقفزت فرص العمل الشاغرة في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في يونيو، وهو ما ساهم في صعود الدولار مقابل سلة عملات رئيسية.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة السلع الأساسية المقومة به مثل الذهب على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 966.70 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ 21 أبريل عند 978.10 دولار.

وزاد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 896.50 دولار للأوقية، بينما صعدت الفضة واحدا بالمئة إلى 16.40 دولار للأوقية.