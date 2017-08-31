الدخان الأسود من انفجار مصنع تكساس “خطير للغاية”

قال مدير وكالة الطوارئ الفيدرالية الأميركية إن الدخان الناجم عن الانفجار الذي وقع الخميس في مصنع كيميائي غمرته المياه شمال شرق هيوستن بولاية تكساس “خطير للغاية”.

وأضاف بروك لونغ في مؤتمر صحفي “نقوم بالكثير من عمليات الإجلاء ، نعم، إن عمود الدخان هذا خطير للغاية”.

وأفادت أجهزة الإنقاذ عن وقوع انفجارين صباح الخميس في المصنع وتصاعد دخان أسود.

وقال أحد مدراء أركيما ريشار رينار للصحافيين إنه يتوقع اندلاع النيران في الحاويات الثمانية المتبقية في المصنع.

وشجع كل من تعرض للدخان المتصاعد منه إلى استشارة مركز صحي، لكنه أكد أن الدخان “ليس محملا بمواد كيميائية. أريد أن أكون واضحا هنا. ما حدث هو حريق”.

وينتج مصنع كروسبي البيروكسيدات العضوية وهي مركبات تستخدم في صناعة البلاستيك والمواد الصيدلانية.