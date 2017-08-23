الحريري: جيشنا يقوم بمهمة “صعبة جدا”

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأربعاء إن الجيش اللبناني يقوم بمهمة صعبة جدا عند الحدود الشرقية مع سوريا لحماية لبنان، مؤكدا ثقته بقدرة الجيش على تحقيق النصر على “الإرهابيين”.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الحريري خلال تفقده مقر قيادة عمليات الجيش اللبناني في بلدة (رأس بعلبك) بشمال شرق لبنان لتحرير ما تبقى من أراض يسيطر عليها داعش.

وأكد الحريري دعم الدولة اللبنانية رئيسا وبرلمانا وحكومة وقوى سياسية للجيش في هذه المعركة، لافتا إلى إن “الإرهابيين الذين يدعون أنهم مسلمون لا دخل لهم بالإسلام ولا بأي دين فدينهم الوحيد هو القتل والتفجير”.

وكان الجيش اللبناني اطلق فجر السبت الماضي عملية (فجر الجرود) لتحرير الاراضي التي يسيطر عليها داعش في أطراف بلدات لبنانية حدودية مع سوريا بشمال شرق البلاد.