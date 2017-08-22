الجيش اللبناني يعلن استعادة أغلب المواقع من داعش

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، السيطرة على 100 كلم مربع من أصل 120، حتى الآن، من مواقع تنظيم داعش، وأوضح أن المسافة المتبقية تصل إلى عشرين كلم مربع وتتركز في وادي مرطبيا في تلال راس بعلبك.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اللبناني، أن الجيش دخل الى مراكز إرهابيي داعش وطردهم منها ودمر 9 مراكز لداعش تضم وأسلحة مختلفة وتم ضبط عدد كبير من الذخائر.

وأضاف أن وحدات الجيش تتقدم فيما تستمر قوات الهندسة بتطهير الأماكن المسيطر عليها من الألغام والعبوات الناسفة.

وقال الجيش اللبناني إنه سيصل الى الحدود اللبنانية السورية ويتوقف عندها، موردا أن “لا معلومات عن العسكريين المخطوفين حتى الساعة ولم نوقف أي عنصر من داعش خلال معركة فجر الجرود”.

وأشار إلى أن المواقف الدولية لا تزال مرحبة ومؤيدة لما يقوم به الجيش اللبناني في محاربة الارهاب، مضيفا “الجيش لم ينس موضوع العسكريين المخطوفين وهو هاجسنا دائما، وإذا انتهت المعركة ولم يظهر شيء جديد فلكل حادث حديث”.