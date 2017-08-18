الجيش الروسي ساعد بحصار بلدة خاضعة لداعش بسوريا

قال الجيش الروسي إن طائراته تدعم هجوم حكومة دمشق ضد تنظيم داعش في بلدة بوسط سوريا. في وقت أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري يكمل الآن جهوده لتطويق مسلحي داعش بالقرب من بلدة عقيربات في محافظة حماة.

وقال بيان للجيش الجمعة، إن القوات السورية استولت على مرتفعات رئيسية في المنطقة، وقطعت طرق إمداد للمسلحين. وقال إن المسلحين بدأوا في الفرار من المنطقة في مجموعات صغيرة، وشقوا طريقهم نحو دير الزور، أكبر مدينة لا تزال خاضعة لسيطرة داعش.

قالت الوزارة إن طائرات روسية غير مأهولة تمشط المنطقة على مدار الساعة، وتوجه الغارات الجوية.

تشن روسيا حملة جوية منذ سبتمبر 2015، لمساعدة قوات الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة أراض وتحقيق انتصارات رئيسية.