البحرية الأميركية تقيل قائدا كبيرا بعد “حادثة الأشلاء”

أعلنت البحرية الأميركية الأربعاء أنها أعفت الأميرال جوزيف أوكوين قائد الأسطول السابع من مهامه، في أعقاب حادثي تصادم في آسيا في أقل من 3 أشهر.

وقال المتحدث باسم البحرية أن الأميرال سكوت سويفت قائد أسطول المحيط الهادي الأميركي أعفى أوكوين من مهامه في قاعدة يوكوسوكا البحرية في اليابان، مشيرا إلى أن نائب قائد أسطول المحيط الهادي الأميرال فيل سوير سيتولى القيادة على الفور.

وحدث تصادم بين مدمرة تحمل صواريخ موجهة وسفينة تجارية شرقي سنغافورة وماليزيا يوم الاثنين، في رابع حادث كبير تتعرض له قطع من الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي هذا العام.

وأشار المتحدث إلى أن قرار إعفاء أوكوين جاء “لفقدان الثقة في قدرته على القيادة”.

وقد أدى هذا الحادث إلى مصرع عدد من البحارة الاميركيين وقد عثر على اشلاء جثث بعضهم في وقت سابق.