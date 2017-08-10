الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين ويزعم تخطيطهم لتنفيذ عملية داخل إسرائيل

قال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم الخميس، خمسة فلسطينيين من سكان الخليل، مدعية أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية داخل إسرائيل.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية نقلا عن اجهزة الامن الإسرائيلية أن اعتقال الفلسطينيين الخمسة تم في بلدة العيزرية شرقي القدس، بعد أن توفرت معلومات لجهاز “الشاباك” الاسرائيلي بأنهم في طريقهم لتنفيذ عملية داخل اسرائيل.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن عناصر من القوات الخاصة في الشرطة الاسرائيلية بالتعاون مع الجيش و”الشاباك” نفذت عملية الاعتقال، مدعية ان الفلسطينيين الخمسة غادروا منازلهم في ساعات صباح اليوم، تاركين خلفهم وصايا تؤكد نيتهم التوجه لتنفيذ عملية داخل إسرائيل.

وأضافت أن المعتقلين نقلوا الى المخابرات الاسرائيلية للتحقيق معهم.