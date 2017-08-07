الاتحاد: أحداث نهائي البطولة العربية مرفوضة مهما كانت المبررات

قال الاتحاد الأردني لكرة القدم إن الأحداث التي أعقبت المباراة النهائية للبطولة العربية وتداعياتها “خارجة عن النص ولا تمت بصلة للاخلاق والعادات الأصيلة التي نتباهى ونفخر بها”.

وأضاف الاتحاد في بيان أنه “إذ يأسف لهذه الأحداث الفردية فإنه يؤكد تواصله مع الاتحاد العربي واستنادا الى العلاقات التشاركية الهادفة الى خدمة اللعبة في الوطن العربي، للوقوف على كل التفاصيل والتداعيات التي حدثت عقب نهاية المباراة”.

وشدد البيان على أن الاحداث التي أعقبت المباراة “تصرفات مرفوضة وغير مقبولة مهما كانت المبررات”.

وتقدم الاتحاد من أسرة النادي الفيصلي بالتهنئة والتبريك على الاداء المميز الذي قدمه الفريق في بطولة الاندية العربية، وبروح العطاء والجهد ما مهد لبلوغ المباراة النهائية عن جدارة واستحقاق والحصول على مركز الوصافة في انجاز يسجل للكرة الاردنية.

كما تقدم الاتحاد بالشكر والتقدير الى الاتحاد العربي لكرة القدم للجهود الطيبة والمميزة التي يبذلها بقيادة سمو الامير تركي بن خالد آل سعود والتي أثمرت بإعادة إحياء البطولات العربية بما يخدم تطلعات تطوير اللعبة في الوطن العربي، ومن نظيره المصري بالشكر والامتنان على حسن تنظيم البطولة وحفاوة الاستقبال والتسهيلات المثالية التي قدمت للجماهير من أجل مؤازرة فرقها في أجواء تنافسية مميزة.