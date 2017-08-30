الإمارات تفوز على السعودية وتحيي آمالها بتصفيات المونديال

قاد أحمد خليل منتخب الإمارات إلى الفوز على نظيره السعودي 2-1 الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد في العين، وذلك ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.

وتقدمت السعودية عبر نواف العابد من ركلة جزاء (20)، لكن رد الإمارات كان سريعا جدا بواسطة علي مبخوت (21)، ثم سجل أحمد خليل هدف الفوز بتسديدة صاروخية بعيدة (60).

وهو الفوز الأول للإمارات على السعودية في تصفيات كأس العالم منذ أن تخطتها 1-صفر في 19 أبريل عام 1985، وقد أحيى آماله بالتأهل إلى كأس العالم.

ورفعت الإمارات رصيدها في المركز الرابع إلى 13 نقطة، مقابل 16 للسعودية التي تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف أمام أستراليا الثالثة التي تحل الخميس ضيفة على اليابان متصدرة المجموعة برصيد 17 نقطة.

ويتأهل إلى النهائيات بطل ووصيف كل من المجموعتين على أن يلعب صاحبا المركز الثالث مواجهتين فاصلتين يتأهل بعدها الفائز للقاء رابع منطقة الكونكاكاف.

وتلعب السعودية في الجولة الأخيرة المقررة في الخامس من سبتمبر على أرضها ضد اليابان، على أن تلتقي الإمارات مع العراق خارج ملعبها، وأستراليا مع تايلاند على أرضها.