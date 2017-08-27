الأردن يرسل طائرة مساعدات إنسانية إلى اليمن

عمان- سيرت الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية وبالتعاون مع القوات المسلحة الاردنية/ سلاح الجو الملكي، اليوم الأحد، طائرة مساعدات انسانية بحمولة 15 طنا من المواد الاغاثية والغذائية والمستلزمات الطبية للشعب اليمني الشقيق كمساعدات طارئة، نتيجة للظروف التي تعاني منها البلاد في الوقت الحالي.

وقال مستشار الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية رجب زبيدة انه وبناء على التوجيهات الملكية السامية غادرت طائرة المساعدات الانسانية الى اليمن الشقيق يرافقها وفد رسمي من الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية لتسليم هذه المساعدات بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، وتوزيعها على الجهات الطبية المختصة هناك.

من جانبه ثمن، سفير الجمهورية اليمنية في الاردن علي احمد العمراني، المساعدة الكبيرة والمبادرة الطيبة من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الاردني الشقيق، مؤكدا انها تأتي للتخفيف من معاناة ابناء الشعب اليمني في ظل الظروف الراهنة، مضيفا ان يد الاردن بيضاء دائما تجاه اليمن وان كل ما يقدمه الاردن هو محل تقدير من قبل القيادة والشعب اليمني.

واضاف العمراني “ان العلاقات اليمنية الاردنية، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي و اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني في أحسن تجلياتها”، مشيرا الى الاحترام الدائم بين الشعبين الشقيقين، في اليمن والاردن.

يشار الى ان الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية قامت بأرسال المساعدات الانسانية في عام 2015 من خلال طائرتين محملتين بالمواد الاغاثية والغذائية بحمولة تقدر بأكثر من 30 طنا، وذلك استمرارا لرؤية الهيئة الخيرية بمد يد العون والوقوف الى جانب المتضررين من أي كارثة طبيعية كانت او من صنع الانسان.