الأردن والعراق يعلنان فتح معبر طريبيل الحدودي

عمان- أعلنت حكومتا الأردن والعراق في بيان مشترك، فتح معبر طريبيل الحدودي اعتبارا من اليوم الأربعاء، كما تعهدتا ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الانسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين.

وتاليا نص البيان:

في اطار سعي حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحرصهما الدائم على تعزيز علاقاتهما الثنائية في مختلف المجالات، وتعبيرا عن الرغبة المشتركة وإرادة البلدين في تمتين أواصر الأخوة والتعاون لما فيه مصلحة شعبيهما الجارين الشقيقين، وتزامنا مع الانتصارات المظفرة التي تحققها القوات العراقية البطلة في تحرير الأرض وبسط سيادة الدولة وإلحاق الهزيمة بعصابة داعش الإرهابية والتي أدت الى عودة الحياة إلى المدن العراقية والمناطق الحدودية، وتكريسا للجهود المشتركة التي قام بها البلدان بما فيها الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، فقد تقرر فتح معبر طريبيل الحدودي اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 30 آب 2017.

إن إعادة فتح معبر طريبيل الذي جاء بعد تأمين الطريق الدولي من اعتداءات العصابات الإجرامية سيشكل نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عن طريق هذا الشريان الحيوي في مختلف المجالات الانسانية والاقتصادية ولا سيما التجارية حيث سيسهل حركة تنقل المواطنين والبضائع في الاتجاهين.

وتتعهد الحكومتان ببذل كل الجهود من خلال تعاونهما المشترك لتحقيق الإنسيابية في تنقل المواطنين والشاحنات في الاتجاهين.

إن إعادة فتح هذا المعبر الحيوي سيخدم مصالح الشعبين ويعزز فرص الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين الجارين الشقيقين.-(بترا)