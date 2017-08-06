اعتقالات وإصابات باعتداء الاحتلال على مقدسيين قرب الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بالضرب على المقدسيين المتواجدين قرب باب المجلس والسلسلة المؤديين إلى المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن هذه الاعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من المقدسيين بالإضافة إلى اعتقال شخصين على الأقل، مشيرين إلى أن حالة من التوتر الشديد تشوب محيط الأقصى.

وبحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال اعتدت على مصلين كانوا يحملون هدايا إلى داخل الحرم القدسي، حيث ستوزع في مهرجان سيقام هناك، وامتدت الاعتداءات لتشمل كل من كانوا في المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سياسة الانتقام التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ أن أجبرت على إزالة البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة والجسور الحديدية، وفتح أبواب الأقصى بعد أسبوعين من الاعتصامات والمواجهات العنيفة.