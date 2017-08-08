اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه مأرب

قال مصدر عسكري يمني، الثلاثاء، إن منظومة الدفاع التابعة للتحالف العربي لدعم الشرعية صدت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي وصالح نحو مدينة مأرب.

وجاء ذلك بعد قليل من إعلان قيادة التحالف العربي أن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه السعودية، من منطقة حجة اليمنية.

وذكرت قيادة التحالف أن قوات الدفاع الجوي قامت برصد الصاروخ، ورجح مصدر في قيادة التحالف سقوطه في المياه الدولية جنوبي البحر الأحمر.

ودأب المتمردون الحوثيون على إطلاق صواريخ باليستية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، وسط تقارير عن قيام إيران بتزويد الميليشيات المتمردة بمنصات إطلاق ذلك النوع من الصواريخ.

واعترضت منظومة الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي صواريخ عدة في السابق، أعقبها قصف جوي لمنصات الإطلاق.