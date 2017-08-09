استمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة والرطبة على المملكة

عمان – يستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة والرطبة على المملكة اليوم، فيما يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة نهارا، ويكون الطقس حارا بشكل عام ورطبا، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.

وأوضح موقع طقس العرب، انه يتوقع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تكون الأجواء دافئة وأكثر حرارة من المعتاد ليلا، كما يكون الطقس رطبا نسبيا، ويستمر ظهور السحب على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 37 الى 24، غرب عمان: من 35 الى 22، إربد: من 35 الى 22، جرش: من 37 الى 25، السلط: من 33 الى 22، عجلون: من 35 الى 21، الزرقاء: من 40 الى 25، المفرق: من 39 الى 20، مأدبا: من 36 الى 21، الكرك: من 33 الى 22، الطفيلة: من 32 الى 22، معان: من 40 الى 22، العقبة: من 42 الى 30 والبحر الميت: من 41 الى 32.

وتوقع “طقس العرب”، أن يكون الطقس حار نسبي إلى حار عموما ورطبا نهار غد، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، ويتوقع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

وحذر الموقع من خطر التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس خاصة مع ساعات الظهيرة والعصر اليوم وغدا.