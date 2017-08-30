ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن

مع استمرار اتفاق التهدئة في مناطق الجنوب السوري، شهدت وتيرة عودة اللاجئين السوريين من الأردن إلى الجنوب السوري ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة الغد الأردنية عن تنسيقية اللاجئين في مخيم الزعتري بأن “نحو 200 لاجئ يعودون من مختلف المناطق الأردنية الى سورية كل ثلاثة أيام وهي موعد رحلات الحافلات الى تنظمها السلطات الأردنية إلى نقطة عبور في منطقة الرويشد”.

وأكدت الصحيفة بأن عودة اللاجئين طوعية وأن أعداد اللاجئين الذين يرغبون بالعودة إلى المناطق السورية يقومون بالتسجيل بمحض الإرادة للعودة، لدى مكتب خاص بطلبات العودة في المخيم.

وكانت عودة اللاجئين الطوعية تخضع منذ بداية الأزمة السورية لظروف خاصة، لها علاقة بالأمن، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية، إلا أن شروط العودة خضعت للتخفيف بسبب تحسن الظروف الأمنية.

وبحسب الغد فإن “النصف الأول من العام الحالي 2017 شهد عودة ما يزيد على 1700 سوري عبروا الحدود إلى سورية طواعية، وهي النسبة الأقل من نسبة العائدين طوعا من دول الجوار”.

ونفت تنسيقية اللاجئين ما تناقلته وسائل إعلام حول بناء موسكو مخيم في الجنوب السوري لاستقبال اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا.

وكانت كل من الأردن والولايات المتحدة الاميركية وروسيا قد توصلت في السابع من الشهر الماضي لاتفاق هدنة لوقف إطلاق النار في الجنوب الغربي السوري، ودخل حيز التنفيذ في الحادي عشر من الشهر ذاته.