باسمة الزيود – إنجازات المهندس خالد خشمان الفاعوري عمدة بلدية السلط الكبرى السابق
1- إستثمار العلاقات الدولية الخاصة مع العديد من دول العالم
واستضافة أكثر من40 سفير أجنبي وعدد من السفراء العرب
2- فوز بلدية السلط الكبرى بالجائزة الأولى على بلديات المملكة لأفضل بلدية في الأداء وتقديم الخدمة في مختلف المجالات
3- فوز مدينة السلط بالعضوية العالمية للمدن التعليمية في منظمة اليونيسكو
4- فوز مدينة السلط الكبرى بالوجهة السياحية المميزة من بين خمسة مدن أردنية تهتم بالسياحة والتراث
للاعوام2018/2016
5- فوز مدينة السلط الكبرى بالحصول على العضوية لمدن البحر المتوسط
6- إعداد وتقديم ملف إدراج مدينة السلط الكبرى على قائمة التراث العالمي اليونسكو
7- الحصول على منح لرفع كفاءات تجميع النفايات
8- توقيع مذكرة لبدء العمل بمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية
9- إعادة تأهيل قسم الصيانة التابع لبلدية السلط الكبرى
10- إنشاء محطة محروقات خاصة لاليات بلدية السلط الكبرى
11- إنشاء مشروع بيت السلط التراثي للمناسبات
12- إنشاء مشروع ساحة عقبة بن نافع
13- توسعة مباني المنطقة الحرفية
14- إنشاء مواقف سيارات مجانية في عدة مواقع
15- حوسبة نظام إصدار المخططات الهندسية
16- إصدار أحكام خاصة بالوسط التراثي
17- إعادة تأهيل نوعية الإنارة في الوسط التراثي
18- حل مشاكل تصريف المياه في وسط المدينة وتنفيذ مشاريع مقاطع تصريف مياه الامطار
والكندرين
19- شراء أراضي وتاهيلها واستخدامها مقابر
20- تطوير وزيادة أسطول الآليات بمختلف أنواعها الخدماتية
21- تنفيذ مشاريع بناء تحتية بكلفة تصل إلى28 مليون دينار
22- تسديد مديونية البلدية
23- رفع موازنة البلدية من 6 مليون إلى 17 مليون دينار
24- معالجة العديد من النقاط المرورية السوداء داخل مدينة السلط ومناطقها
25- وضع دراسة متكاملة لتطوير وادي السلط ( شعيب) و شلالات الرميمين
26- توقيع مذكرة تفاهم لمعالجة مكب النفايات في منطقة الحمرة واستخراج الطاقة الكهربائية من النفايات الصلبة
27- توقيع مذكرة لإزالة أعمدة وكوابل الكهرباء والاتصالات في منطقة الوسط التراثي و وضعها تحت الأرض
28- استملاك العديد من المباني التراثية و وضع دراسات لترميمها وإعادة استخدامها
29- إصدار دليل وارشادات ترميم المباني التراثية و المواد المستخدمة فيها
30- إصدار كتاب علمي عن الأبنية التراثية في مدينة السلط الكبرى
31- تجهيز كتاب من الصور بعنوان ( السلط في العيون)
وسيتم إصداره قريباً
32- وضع حلول متقدمة لجمع النفايات وتم اعتمادها من الإتحاد الأوروبي
33- استخدام الوحات الإلكترونية وكانت بلدية السلط الكبرى أول بلدية تستخدمها
34- إنشاء قنوات تواصل اجتماعي (سوشل ميديا)
35- تفعيل موقع بلدية السلط الكبرى الإخباري
36- توقيع اتفاقية مع الإتحاد الأوروبي لمشروع الحصاد المائي في حديقة أم زيتونة والان في مراحلة الأخيرة
37- الحصول على رخصة بث إذاعي باسم
(إذاعة السلط الكبرى)
38- إنشاء نظام متطور لصيانة الاليات والمعدات الإنشاء وبناء هنجر خاص بذلك
39- تحويل إدارة باج الخضار بالكامل لبلدية السلط الكبرى
40- استملاك منطقة مثلث العيزرية لتوسعة الطريق والتي تشكل مشكلة مرورية صعبة
41- توسعة منعطف طلوع الحسبة و دوار وادي الريح والعديد من التقاطعات والمنعطفات الخطرة في مدينة السلط الكبرى ومناطقها
42- استخدام اللوحات الإلكترونية المضاءه وكانت بلدية السلط الكبرى أول بلدية تستخدمها بعد أمانة عمان الكبرى.
وغيرها العديد من الإنجازات والمشاريع ….والتي سنكملها بثقتكم بنا
معكم وبكم … نكمل المسيرة
مرشح رئاسة بلدية السلط الكبرى
المهندس خالد خشمان