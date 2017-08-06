باسمة الزيود – إنجازات المهندس خالد خشمان الفاعوري عمدة بلدية السلط الكبرى السابق

1- إستثمار العلاقات الدولية الخاصة مع العديد من دول العالم

واستضافة أكثر من40 سفير أجنبي وعدد من السفراء العرب

2- فوز بلدية السلط الكبرى بالجائزة الأولى على بلديات المملكة لأفضل بلدية في الأداء وتقديم الخدمة في مختلف المجالات

3- فوز مدينة السلط بالعضوية العالمية للمدن التعليمية في منظمة اليونيسكو

4- فوز مدينة السلط الكبرى بالوجهة السياحية المميزة من بين خمسة مدن أردنية تهتم بالسياحة والتراث

للاعوام2018/2016

5- فوز مدينة السلط الكبرى بالحصول على العضوية لمدن البحر المتوسط

6- إعداد وتقديم ملف إدراج مدينة السلط الكبرى على قائمة التراث العالمي اليونسكو

7- الحصول على منح لرفع كفاءات تجميع النفايات

8- توقيع مذكرة لبدء العمل بمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

9- إعادة تأهيل قسم الصيانة التابع لبلدية السلط الكبرى

10- إنشاء محطة محروقات خاصة لاليات بلدية السلط الكبرى

11- إنشاء مشروع بيت السلط التراثي للمناسبات

12- إنشاء مشروع ساحة عقبة بن نافع

13- توسعة مباني المنطقة الحرفية

14- إنشاء مواقف سيارات مجانية في عدة مواقع

15- حوسبة نظام إصدار المخططات الهندسية

16- إصدار أحكام خاصة بالوسط التراثي

17- إعادة تأهيل نوعية الإنارة في الوسط التراثي

18- حل مشاكل تصريف المياه في وسط المدينة وتنفيذ مشاريع مقاطع تصريف مياه الامطار

والكندرين

19- شراء أراضي وتاهيلها واستخدامها مقابر

20- تطوير وزيادة أسطول الآليات بمختلف أنواعها الخدماتية

21- تنفيذ مشاريع بناء تحتية بكلفة تصل إلى28 مليون دينار

22- تسديد مديونية البلدية

23- رفع موازنة البلدية من 6 مليون إلى 17 مليون دينار

24- معالجة العديد من النقاط المرورية السوداء داخل مدينة السلط ومناطقها

25- وضع دراسة متكاملة لتطوير وادي السلط ( شعيب) و شلالات الرميمين

26- توقيع مذكرة تفاهم لمعالجة مكب النفايات في منطقة الحمرة واستخراج الطاقة الكهربائية من النفايات الصلبة

27- توقيع مذكرة لإزالة أعمدة وكوابل الكهرباء والاتصالات في منطقة الوسط التراثي و وضعها تحت الأرض

28- استملاك العديد من المباني التراثية و وضع دراسات لترميمها وإعادة استخدامها

29- إصدار دليل وارشادات ترميم المباني التراثية و المواد المستخدمة فيها

30- إصدار كتاب علمي عن الأبنية التراثية في مدينة السلط الكبرى

31- تجهيز كتاب من الصور بعنوان ( السلط في العيون)

وسيتم إصداره قريباً

32- وضع حلول متقدمة لجمع النفايات وتم اعتمادها من الإتحاد الأوروبي

33- استخدام الوحات الإلكترونية وكانت بلدية السلط الكبرى أول بلدية تستخدمها

34- إنشاء قنوات تواصل اجتماعي (سوشل ميديا)

35- تفعيل موقع بلدية السلط الكبرى الإخباري

36- توقيع اتفاقية مع الإتحاد الأوروبي لمشروع الحصاد المائي في حديقة أم زيتونة والان في مراحلة الأخيرة

37- الحصول على رخصة بث إذاعي باسم

(إذاعة السلط الكبرى)

38- إنشاء نظام متطور لصيانة الاليات والمعدات الإنشاء وبناء هنجر خاص بذلك

39- تحويل إدارة باج الخضار بالكامل لبلدية السلط الكبرى

40- استملاك منطقة مثلث العيزرية لتوسعة الطريق والتي تشكل مشكلة مرورية صعبة

41- توسعة منعطف طلوع الحسبة و دوار وادي الريح والعديد من التقاطعات والمنعطفات الخطرة في مدينة السلط الكبرى ومناطقها

42- استخدام اللوحات الإلكترونية المضاءه وكانت بلدية السلط الكبرى أول بلدية تستخدمها بعد أمانة عمان الكبرى.

وغيرها العديد من الإنجازات والمشاريع ….والتي سنكملها بثقتكم بنا

معكم وبكم … نكمل المسيرة

مرشح رئاسة بلدية السلط الكبرى

المهندس خالد خشمان