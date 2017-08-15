إسقاط طائرة ميغ عسكرية جنوبي سوريا

قالت جماعة سورية معارضة إنها أسقطت طائرة عسكرية سورية، الثلاثاء، في منطقة صحراوية جنوبي سوريا قرب الحدود مع الأردن، حيث حققتقوات النظام تقدما وسيطرت على مواقع حدودية في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم جماعة جيش أسود الشرقية، سعد الحاج، لـ”رويترز”، إن قوات المعارضة أسقطت الطائرة الروسية الصنع، وهي من طراز ميغ باستخدام مدافع مضادة للطائرات.

وأضاف الحاج، الذي تعد جماعته إحدى جماعتين رئيسيتين تعملان في المنطقة، إن الطائرة أُسقطت في وادي محمود في ريف السويداء الشرقي، وإن حطامها سقط في المنطقة.

وأشار إلى أن الطيار يعقد أنه قفز بالمظلة، وإن البحث جار للعثور عليه.

ويجاور ريف السويداء الشرقي الأردن في جبهة تمكنت فيها قوات النظام إلى جانب ميليشيات مدعومة من إيران من بسط السيطرة على نقاط تفتيش ومواقع حدودية الخميس الماضي.

ولم يتسن التأكد بشكل مستقل من تقارير إسقاط الطائرة.

وكان نفس التحالف قد أعلن الشهر الماضي أن طائرة عسكرية أُسقطت على بعد 50 كيلومترا شرقي دمشق في منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة قرب جبهة قتال مع قوات الجيش.

وبُثت شرائط مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لرفات الطيار وحطام قيل إنه لتلك الطائرة.