أول أهداف بيلوتي.. تسديدة خلفية مذهلة

سجل أندريا بيلوتي مهاجم تورينو، هدفه الأول في دوري الدرجة الأولى الأيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بتسديدة خلفية مذهلة في الفوز 3-صفر على ساسولو الأحد.

وشهدت المباراة المليئة بالأحداث إلغاء احتساب ركلتي جزاء بواقع ركلة لكل فريق بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد.

وافتتح بيلوتي، الذي سجل 26 هدفا في الدوري الموسم الماضي وهو واحد من أبرز الوجوه في كرة القدم الإيطالية حاليا، التسجيل في الدقيقة 45 بطريقة في غاية الروعة.

ولعب نيكولا نكولو الكرة من فوق مدافع ثم مرر إلى لورينتسو ديسيلفستري الذي أرسل تمريرة عرضية عند الزاوية البعيدة حيث قفز بيلوتي، وظهره للمرمى، في الهواء ليقابل الكرة بتسديدة خلفية مثالية.

كما صنع مهاجم إيطاليا البالغ عمره 23 عاما الهدف الثالث عندما راوغ مدافعي ساسولو قبل أن يمرر إلى جويل أوبي ليسجل في الدقيقة 88. وكان آدم ليايتش أضاف الهدف الثاني قبل دقائق قليلة.

واحتسبت ركلة جزاء لصالح تورينو بعد مرور ساعة من اللعب بسبب لمسة يد ضد باولو كانافارو، لكن الحكم عدل عن رأيه بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد.

كما احتسبت ركلة جزاء لساسولو ألغاها الحكم بعد ذلك بعدما قرر حكم الفيديو المساعد وجود موقف تسلل.