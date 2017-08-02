أميركا لكوريا الشمالية: لسنا أعداءكم

حاول وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون طمأنة كوريا الشمالية الثلاثاء، قائلا إن واشنطن لا تعادي النظام في بيونغيانغ، في تصريحات تتناقض مع طبول الحرب التي تقرع في شبه الجزيرة الكورية.

وقال تيلرسون خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية الأميركية بواشنطن:” الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير نظام.. لا نسعى إلى إعادة توحيد شبه الجزيرة”، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.

ووجه حديثه إلى الشماليين:” نحن لسنا أعداءكم”.

لكن الوزير الأميركي استدرك قائلا إن بلاده لا تعتقد أن المحادثات المثمرة ستنتج إذا ما أتت كوريا الشمالية بنية الحفاظ على أسلحتها النووية.

وطالب الصين بمواصلة الضغط على كوريا الشمالية بسبب علاقتها الاقتصادية الخاصة، وقال إن المشكلة الكورية الشمالية ليست خطأ الصين، غير أنها يجب أن تساعد في تهيئة الظروف لإجراء محادثات مثمرة.

وكان سيناتور أميركي نقل الثلاثاء عن ترامب قوله إنه مستعد لخوض حرب لتدمير كوريا الشمالية.

وتصاعدت حدة التوتر بين النظام الشيوعي والولايات المتحدة، بعد إجراء بيونغيانغ تجارب صاروخية دفعت واشنطن نهاية يوليو الماضي إلى إرسال أسلحة استراتيجية إلى الجارة الجنوبية.