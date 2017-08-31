أميركا تطلب من روسيا إغلاق قنصلية وملحقيتين دبلوماسيتين

طلبت الولايات المتحدة من روسيا الخميس إغلاق قنصليتها في سان فرانسيسكو ومجمعين في واشنطن ونيويورك ردا على قرار موسكو بخفض أعداد الدبلوماسيين الأميركيين في روسيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن القرار اتخذ عملا بمبدأ “المعاملة بالمثل”، مشيرة إلى أن الإغلاق يجب أن يتم بحلول السبت.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن طلب من واشنطن في 30 يوليو خفض 755 من العاملين بالسفارة والقنصلية وعددهم 1200 بحلول سبتمبر.

وقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب شكره لنظيره الروسي على خفض عدد العاملين بالبعثة الأميركية الدبلوماسية في روسيا قائلا “لأن لدينا الآن موظفين أقل برواتب أقل”.