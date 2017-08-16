أمانة عمان تحدد 12 موقعا لبيع الأضاحي

أعلنت أمانة عمان عن تحديد 12 موقعا لبيع وذبح الأضاحي داخل حدود العاصمة عمان بعد إجراء مسح ميداني لجميع المناطق التابعة لها.

ووفقا للمدير التنفيذي للمناطق، المهندس عماد الضمور، فإن تحديد المواقع أخذ بالاعتبار التسهيل والتيسير على المواطنين، وبعدها عن التجمعات السكنية، وسهولة الوصول إليها مع تأمين مواقف للسيارات.

وحددت أمانة عمان صباح يوم الأحد المقبل ولغاية مساء يوم الخميس موعدا لاستقبال طلبات الحصول على حظائر، ويوم الثلاثاء الموافق 29 آب (أغسطس) موعد لإجراء القرعة لتوزيع الحظائر.

وتم تحديد موقع في منطقة بسمان/ مقابل مشتل القادسية، وفي مرج الحمام/ شارع السلام/ القرية الملكية، وفي منطقة شفا بدران/ مقابل المركز الأمني، ولمناطق (المقابلين/ راس العين/ بدر نزال/) تم تحديد موقع في شارع الصخرة مقابل فندق كراون.

وفي منطقة القويسمة/ شارع الشعائر، وفي صويلح/ المنطقة الصناعية شارع سودة بنت زمعة، وفي منطقة طارق/ شارع طبربور، وفي منطقة خريبة السوق وجاوا/ شارع الستين، وفي النصر/ شارع الحزام، وفي وادي السير/ الظهير/ شارع نالتشك.

كما أعلنت عن تحديد موقعين في مسلخ أمانة عمان ِ(عين غزال)، وفي سوق الحلال الجديد (الماضونة).

وبين المهندس الضمور أن على الراغبين في الحصول على حظائر بيع وذبح الأضاحي مراجعة المناطق المشار إليها أعلاه للتقدم بالطلبات.