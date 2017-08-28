أسينسيو ينقذ الريال من السقوط أمام فالنسيا

أحرز النجم الشاب ماركو أسينسيو هدفين، أنقذ بهما فريقه ريال مدريد من تلقي خسارته الأولى في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، ليقوده لتعادل مثير 2-2 مع ضيفه فالنسيا في المرحلة الثانية للمسابقة مساء الأحد.

وأهدر الريال (حامل اللقب) أول نقطتين في المسابقة هذا الموسم، ليصبح في جعبته 4 نقاط في المركز الخامس، بفارق الأهداف أمام فالنسيا، المتساوي معه في نفس الرصيد، صاحب المركز السادس.

وفي ظل غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق الملكي بسبب الإيقاف، تقمص أسينسيو دور البطولة، إذ بادر بالتسجيل لمصلحة الريال في الدقيقة العاشرة، لكن كارلوس سولير أدرك التعادل سريعا لفالنسيا في الدقيقة 18 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف جيفري كوندوغبيا الهدف الثاني لفالنسيا في الدقيقة 77، غير أن أسينسيو ارتدى ثوب الإجادة بعدما أحرز هدف التعادل للريال في الدقيقة 83 من ركلة حرة نفذها بطريقة رائعة.

ورفع أسينسيو بهذين الهدفين رصيده التهديفي مع الريال إلى 5 أهداف في 6 مباريات بمختلف المسابقات.

وكاد الريال يخطف هدف الفوز في الوقت القاتل، لولا سوء الحظ الذي لازم نجمه الفرنسي كريم بنزيمه، الذي أضاع أكثر من فرصة مؤكدة، وتصدى القائم الأيمن لضربة رأس منه في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.