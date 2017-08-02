أدنى مستوى للدولار في 15 شهرا

الدولار الأميركي أدنى مستوى في 15 شهرا مقابل سلة عملات رئيسية لفترة وجيزة يوم الثلاثاء بفعل التوترات السياسية في واشنطن وبيانات ضعيفة لاقتصاد الولايات المتحدة تلقي بظلالها على توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2 بالمئة إلى 93.065 بعد أن لامس 92.777 وهو أدنى مستوى له منذ أوائل مايو 2016.

وانخفضت العملة الأميركية عن 110 ينات للمرة الأولى في أكثر من ستة أسابيع ملامسة 109.94 ين.

وسجل الدولار 110.22 ين في أحدث سعر له. وتراجع اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1797 دولار لكنه يظل غير بعيد عن أعلى سعر في عامين ونصف 1.1845 دولار الذي سجله أمس الاثنين.