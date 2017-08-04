أخيرا.. نيمار يظهر في باريس

كشف نادي باريس سان جرمان الفرنسي، عن نجمه الجديد، البرازيلي نيمار، في مؤتمر صحفي بمقر النادي، ظهيرة الجمعة.

وكان باريس سان جرمان قد دفع مبلغ العقد الجزائي لشراء النجم البرازيلي من نادي برشلونة الإسباني، الذي بلغ 222 مليون يورو، في صفقة استغرقت أسابيع.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال نيمار إن سبب انتقاله لم يكن بسبب إحساسه بأنه ليس النجم الأول في برشلونة، بل لأنه أراد تحد جديد في فريق جديد.

ونفى نيمار أن تكون الأموال الطائلة هي السبب في انتقاله، وقال “إن من يدعي ذلك لا يعرفني بشكل شخصي، وإذا أردت المال لرحلت إلى مكان آخر في بلد آخر”.

وقال نيمار أن سعر الصفقة الأعلى في التاريخ لا تمثل عبئا عليه، وأنه لا يفكر سوى في اللعب، في أي مركز يطلبه منه مدرب الفريق.