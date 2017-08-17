أجواء صيفية معتدلة نهارا ولطيفة ليلا

عمان- تبقى الأجواء صيفية معتدلة فوق المرتفعات نهار اليوم، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، وفقا لموقع طقس العرب.

وأوضح الموقع، أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.

في حين، تكون الأجواء معتدلة إلى لطيفة ليلاً، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة: شرق عمان: من 31 إلى 22، غرب عمان: من 29 إلى 20، إربد: من 30 إلى 20، جرش: من 32 إلى 24، السلط: من 28 الى 21، عجلون: من 29 الى 21، الزرقاء: من 33 الى 23، المفرق: من 32 الى 19، مأدبا: من 30 الى 19، الكرك: من 29 الى 20، الطفيلة: من 30 الى 21، معان: من 36 الى 22، العقبة: من 40 الى 29 والبحر الميت: من 38 الى 32.

وتوقع “طقس العرب”، أن تميل درجات الحرارة الى الارتفاع قليلاً نهار غد، ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً فوق المرتفعات، وحاراً نسبياً إلى حار في المناطق المنخفضة والصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وفي خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.