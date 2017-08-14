أبو الهيجاء من الشرق العربي للتأمين يقدم دورة إدارة المخاطر المؤسسية

سما الاردن – بتنظيم من الإتحاد الأردني لشركات التأمين شاركت gig | الشرق العربي للتأمين في البرنامج التدريبي حول ” إدارة المخاطر المؤسسية” والذي عقد بتنظيم من الإتحاد الأردني لشركات التأمين بمشاركة أكثر من 40 مشاركاً من أربع دول عربية وهي الأردن وفلسطين وليبيا والإمارات.

ولقد قام أبو الهيجاء، نائب مدير تنفيذي – دائرة إدارة المخاطر المؤسسية من شركة الشرق العربي للتأمين بإلقاء المحاضرات وتغطية كافة مواضيع البرنامج حيث أن السيد عدنان أبو الهيجاء هو محاضر معتمد لدى عدد من المؤسسات العربية والمحلية ومن الجدير بالذكر أن السيد عدنان يتمتع بمؤهلات علمية وخبرة عملية في مجال إدارة المخاطر المؤسسية وحاصل على عدة جوائز وأهمها جائزة أفضل مدير مخاطر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للأعوام 2016 و 2017.